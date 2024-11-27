"أم الطبول" يعود للوقف السني عقب إبعاد الصميدعي بالقوة

2024-11-27 02:21:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر الاربعاء، بأن مدير أوقاف بغداد الكرخ تسلم رسميًا إدارة جامع "أم الطبول" في بغداد، معلنًا انتهاء سيطرة مهدي الصميدعي على الجامع المذكور، ليعود بشكل كامل إلى الوقف السني.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية خاصة داهمت جامع "أم الطبول" في العاصمة بغداد، وذلك تنفيذًا لقرار قضائي يقضي بإخلاء الجامع من أي تواجد غير قانوني.

وذكر أن العملية أسفرت عن اعتقال أربعة من عناصر حماية الصميدعي الذين حاولوا منع تنفيذ القرار.

يُذكر أن جامع "أم الطبول" كان المقر الرئيسي لمجلس الإفتاء السني الذي يترأسه مهدي الصميدعي منذ عام 2014، وشهد الجامع خلافات مستمرة بين الوقف السني ومجلس الإفتاء حول ملكيته.

وفي منتصف أيلول الماضي، طوقت قوة أمنية من الشرطة الاتحادية الجامع لتنفيذ حملة لإزالة التجاوزات السكنية المقامة داخله من قبل موظفي الوقف السني. وشهدت تلك الفترة تواجد لجنة من ديوان الوقف السني للإشراف على إجراءات الإخلاء، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان تنفيذ القرارات القضائية دون احتكاكات.

يعتبر هذا الإجراء خطوة نهائية لإعادة الجامع إلى إشراف الوقف السني، وحسمًا لخلاف طويل الأمد حول عائدية الجامع التاريخي.