متابعة/ المدى أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، اتفاق وقف النار في لبنان. وقال بايدن، بحسب وسائل إعلام أمريكية، أن "القتال سوف يتوقف عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي على الحدود اللبنانية"، مؤكداً أن "الاتفاق يدعم سيادة لبنان". وأضاف، " سنقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بالتعاون مع فرنسا ‌"، مبينا أنه […]

