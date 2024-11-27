ليفاندوفسكي يدخل نادي المئة في دوري أبطال أوروبا

2024-11-27 07:55:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

حقق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إنجازًا جديدًا في مسيرته المذهلة، حيث سجل هدفه رقم 100 في دوري أبطال أوروبا، لينضم إلى نادي المئة الذي يضم الأسطورتين كريستيانو رونالدو (140 هدفًا) وليونيل ميسي (129 هدفًا).

وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة العاشرة من المباراة التي جمعت فريقه برشلونة مع ستاد بريست الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وافتتح ليفا التسجيل بعد تمريرة مميزة، مؤكدًا قدرته الفريدة على التواجد في اللحظات الحاسمة وتحقيق الأرقام التاريخية.

وبهذا الإنجاز، يعزز ليفاندوفسكي مكانته كواحد من أعظم مهاجمي البطولة على مر العصور، ويواصل قيادة الفريق الكتالوني في رحلته الأوروبية هذا الموسم.