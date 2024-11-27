انشيلوتي: سنخوض مباراة ممتعة امام ليفربول

2024-11-27 08:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا المقرر ان تقام بينهما مساء اليوم الأربعاء، ستكون مباراة مثيرة وممتعة بين ناديين كبيرين، مشيرًا إلى الخصائص الفريدة التي يمتلكها كل فريق.

وقال انشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سوف تكون مواجهة ممتعة للغاية. نحن ناديان تاريخيان، كل منا لديه خصائصه الخاصة. دعونا نرى من سيستطيع فرضها".

وتحدث عن قوة ليفربول التنافسية، فقال: "ليفربول دائمًا ما يكون تنافسيًا للغاية. لقد كان الأمر كذلك مع كلوب، وسيكون كذلك مع المدرب الجديد".

ويتطلع أنشيلوتي وفريقه لريال مدريد إلى تقديم أداء قوي في هذه المواجهة الصعبة أمام الفريق الإنكليزي العريق.