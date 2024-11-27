2024-11-27 09:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية لاستخلاص رؤى حول النطاق المحتمل لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2635.56 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0222 بتوقيت جرينتش، ليتحرك في نطاق ضيق يبلغ تسعة دولارات خلال الجلسة.

وسجل الذهب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2635.80 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "هناك العامل الجيوسياسي في كل هذا، إذ نشأت بعض ضغوط البيع بسبب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".

وسوف يراقب المتداولون عن كثب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وطلبات إعانة البطالة والمراجعة الأولى للناتج المحلي الإجمالي، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.39 دولارا للأونصة، واستقر البلاتين عند 927.45 دولارا، وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 973.50 دولارا.