الانواء الجوية للعراقيين: جهزوا ملابسكم الشتوية

2024-11-27 09:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في تحديثها الصباحي ليوم الأربعاء، عن قرب انتهاء الحالة الجوية التي شهدت يومين من الأمطار المتفاوتة في بعض المناطق، بينما لم تتأثر مناطق أخرى بسبب المنخفضات القطبية التي تتميز بالجفاف وقلة الرطوبة.

وبينت الهيئة في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن ما تبقى من التأثيرات الجوية لهذا اليوم يتضمن سحباً في سماء مدن جنوب وشمال العراق، مع فرص هطول أمطار خفيفة أو قطرات في البصرة وميسان التي ستنتهي قبل الظهر.

كما من المتوقع تساقط أمطار خفيفة في السليمانية وأربيل ودهوك، تنتهي مساء اليوم، مصحوبة بهطول ثلجي على المرتفعات الجبلية.

وتوقعت الهيئة أيضاً، تشكل موجات من الضباب الليلة وصباح غد في مناطق شمال العراق، مما يسبب تردي الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، فضلاً عن ضباب خفيف إلى متوسط في باقي المدن.

وأشارت إلى استمرار الأجواء الشتوية المستقرة في الأيام المقبلة، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، خصوصاً في ساعات الصباح، لافتة إلى أن مناطق شمال شرق البلاد وغرب الأنبار ستسجل درجات حرارة دون الصفر صباحاً.

ونظراً للبرودة الشديدة المرتقبة، دعت الهيئة المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية لتفادي التأثيرات الصحية السلبية للطقس البارد.

ومساء أمس الثلاثاء، حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، من انخفاض شديد في درجات الحرارة في عموم البلاد، فيما ستشهد المناطق الشمالية والغربية حالة "انجماد".