2024-11-27 09:50:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت كندا على أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه فرض رسوم مرتفعة على جميع السلع المستوردة من كندا بمجرد توليه الرئاسة في يناير المقبل. وفي بيان مشترك، ذكّرت كندا ترامب بدورها الأساسي في إمدادات الطاقة للولايات المتحدة، حيث قالت كريستيا فريلاند، نائب رئيس الوزراء الكندي، ودومينيك لو بلان، وزير الأمن العام الكندي: إن كندا والولايات المتحدة ترتبطان بأحد أقوى العلاقات، خاصة فيما يتعلق بالتجارة وأمن الحدود.