النقل: مليون مسافر على متن الطائر الأخضر خلال 4 أشهر

2024-11-27 09:50:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت وزارة النقل نهاية العام المقبل، موعداً لغلق ملف الطائرات الجاثمة وإعادتها للعمل بشكل كامل، فيما تجاوز عدد المسافرين الذين أقلتهم الخطوط الجوية العراقية على متن طائراتها خلال الأشهر الأربعة الماضية، مليون مسافر. وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن وزارته حددت نهاية العام المقبل، موعداً لغلق ملفِّ الطائرات الجاثمة وإعادتها للعمل بشكل كامل وإنجاز أعمال الصيانة عليها ومطابقتها للمواصفات واللوائح المعتمدة عالمياً. وأكد أن الخطوط الجوية العراقية تعكف على تطوير خدماتها وتحسين أدائها، وفق خطط مدروسة، إسهاماً بتطوير واقعها، من أجل الإيفاء بالمتطلبات والمعايير الدولية التي شدد على أنها ستُسهم في جهود رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني واستئناف عمله في الأجواء الأوروبية بأقرب وقت. وكشف الصافي عن أن زيادة أسطول الناقل بعد إتمام عمليات تأهيل وصيانة 13 طائرة وزجِّها في العمل خلال هذا العام، أسهم بتفعيل وزيادة الوجهات الداخلية والخارجية ونمو أعداد المسافرين خلال هذه المدة. وفي السياق ذاته بين أن أسطول الناقل الوطني نقل أكثر من مليون مسافر في أشهر تموز وآب وأيلول وتشرين الأول الماضية، إلى مختلف الوجهات العربية والدولية والداخلية من خلال ثمانية آلاف رحلة جوية، ما يعكس تحسُّن أداء الخطوط العراقية وزيادة الإقبال على السفر من خلالها نتيجة اعتماد آليات جديدة وافتتاح وجهات ذات جدوى اقتصادية. وأشار مدير المكتب الإعلامي للوزارة إلى أن النمو بأعداد المسافرين، يعكس الثقة المتزايدة من قبلهم بالطائر الأخضر مقارنة ببقية شركات الطيران العاملة في البلاد، منوهاً بأن ارتفاع معدلات الطلب على خدمات الخطوط الجوية العراقية وزيادة الحركة الجوية يدل على نجاح خطة الناقل الوطني التشغيلية التي تهدف إلى تعزيز مكانته في المنطقة بما يواكب التطورات العالمية في مجال الطيران.