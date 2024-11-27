اليوم.. مباراتان في اختتام الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق

2024-11-27 09:55:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثامنة من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين، بإقامة مباراتين تحتضنهما محافظتا ميسان وكربلاء.إذ يلتقي في تمام الساعة الثانية ظهراً، فريق الميناء ضيفه زاخو، في ملعبِ ميسان الدوليّ، ويبحث الميناء عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في المباراتين السابقتين بالخسارة أمام الطلبة بهدف نظيف، والتعادل بمواجهة ديالى بهدف لمثله، على الجانب الآخر يطمح أبناء الخابور إلى مواصلة رحلة النجاحات في الموسم الحالي بغية التقدم نحو المربع الذهبي، مرتكزاً على الحافز المعنوي الكبير في اجتياز اختبار اليوم.وفي اللقاء الثاني، يحل ديالى ضيفاً على كربلاء في الساعة السابعة والنصف مساءً، في ملعب كربلاء الدولي، ويعول العميد الكربلائي على عاملي الأرض والجمهور لتخطي ضيفه ديالى، وهو ينظر الى اللقاء لتصحيح المسار عقب الخسارة في الجولة السابقة أمام الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد، وفي المقابل يسعى الفريق البرتقالي إلى نفض الغبار والنهوض من جديد بعد سلسلة النتائج المخيبة لآمال أنصاره، إذ يقبع بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير في جدول الترتيب.وستقوم القناة العراقية الرياضية بالنقل المباشر لأحداث المباراتين مصحوبتين بالاستوديو التحليلي.



