2024-11-27 10:25:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتسجيل محافظتين درجات حرارة 1 مئوية غدا الخميس. وذكر بيان للهيئة، تلقته (المدى) أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقتين الشمالية والجنوبية صباحاً، كما يتشكل […]

