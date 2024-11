حماس: مستعدون للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

2024-11-27 10:25:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، استعدادها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وبحسب تقرير لوكالة فرانس برس الفرنسية، قال مصدر رفيع في حماس: "مستعدون للتوصل إلى اتفاق في غزة بعد وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والكيان الصهيوني حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء.

