شبكة أخبار الناصرية: أعلن مجلس محافظة ذي قار عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في جميع دوائر المحافظة، وذلك استذكاراً لضحايا حادثة جسر الزيتون التي وقعت في مثل هذا اليوم.

