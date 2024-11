2024-11-27 10:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت شركة توزيع المنتوجات النفطية في ذي قار بدء تجهيز المواطنين بمادة النفط الأبيض المدعوم، بواقع مائة لتر لكل أسرة، وفق نظام البطاقة الوقودية. وقال مدير الشركة، مرتضى كاظم، لشبكة أخبار الناصرية، إن عمليات التوزيع تجري عبر وكلاء جوالين في جميع مدن المحافظة، بالإضافة إلى محطات تعبئة الوقود...

The post ذي قار تبدأ توزيع مائة لتر نفط أبيض لكل أسرة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.