2024-11-27 10:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أصيب شخص بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم بين شاحنتين على الطريق الرابط بين قضائي قلعة سكر والرفاعي شمال الناصرية. وأفاد مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية أن الحادث وقع عندما كانت شاحنة من نوع “سكانيا” تسير في الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اصطدامها بشاحنة أخرى من...

The post شاحنة بالاتجاه المعاكس تتسبب بحادث سير شمال الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.