انخفاض شديد في الحرارة.. الأنواء للعراقيين: جهزوا ملابسكم الشتوية

2024-11-27 10:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، عن قرب انتهاء الحالة الجوية التي شهدت تساقط أمطار متفاوتة خلال اليومين الماضيين في بعض المناطق، بينما ظلت مناطق أخرى غير متأثرة بسبب تأثير المنخفضات القطبية الجافة. وذكرت الهيئة في بيان، أن التأثيرات الجوية المتبقية لهذا اليوم تشمل وجود سحب في سماء …

