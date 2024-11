عملية امنية استباقية في بغداد

2024-11-27 10:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن بدء تنفيذ عمليات استباقية للبحث والتفتيش في عدد من المناطق المحيطة بالعاصمة. وذكرت القيادة في بيان، أن “العمليات شملت مناطق الطارمية، المحمودية، وأبو غريب، وجرى تنفيذها بمشاركة قطعات من فرقتي المشاة السادسة والسابعة عشرة، ولواء المغاوير التابع للقيادة، بالإضافة إلى الوحدات الملحقة بهم”. وأكدت …

