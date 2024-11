تعهدات لترامب تدفع لاستقرار الدولار

2024-11-27 10:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

واشنطن / متابعة عراق اوبزيرفر استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، مع مواصلة المستثمرين تقييم أثر تعهدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، بينما يترقبون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم. وتعهد ترامب الاثنين بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، …

