2024-11-27 10:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر سجلت أسعار خامي البصرة “الثقيل والمتوسط” انخفاضاً ملحوظاً بالرغم من استقرار الاسعار عالمياً. وتراجعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.33 دولار لتصل الى 68.5 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 1.33 دولار لتصل إلى 71.20 دولاراً. وشهدت أسعار النفط العالمي استقراراً مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” ولبنان.

The post رغم الاستقرار العالمي.. أسعار نفط البصرة تتراجع first appeared on Observer Iraq.