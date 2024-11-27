اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةعراق اوبزيرفراخبار العراق الرياضية › القوة الجوية يواجه التين أسير التركماني في دوري أبطال آسيا

القوة الجوية يواجه التين أسير التركماني في دوري أبطال آسيا

القوة الجوية يواجه التين أسير التركماني في دوري أبطال آسيا
القوة الجوية يواجه التين أسير التركماني في دوري أبطال آسيا
2024-11-27 10:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / عراق اوبزيرفر يخوض فريق القوة الجوية العراقي، اليوم الأربعاء، مواجهة حاسمة أمام مضيفه التين أسير التركماني، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2024-2025. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، على ملعب عشق آباد في تركمانستان، الذي يتسع لعشرين ألف متفرج. ويسعى القوة الجوية لتعزيز حظوظه في …

The post القوة الجوية يواجه التين أسير التركماني في دوري أبطال آسيا first appeared on Observer Iraq.

القوة الجوية يواجه التين أسير التركماني في دوري أبطال آسيا

واصل المتابعة على عراق اوبزيرفر