القوة الجوية يواجه التين أسير التركماني في دوري أبطال آسيا

2024-11-27 10:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / عراق اوبزيرفر يخوض فريق القوة الجوية العراقي، اليوم الأربعاء، مواجهة حاسمة أمام مضيفه التين أسير التركماني، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2024-2025. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد، على ملعب عشق آباد في تركمانستان، الذي يتسع لعشرين ألف متفرج. ويسعى القوة الجوية لتعزيز حظوظه في …

