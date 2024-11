2024-11-27 10:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تختتم اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مباراتين في ميسان وكربلاء . ويلاقي فريقي الميناء ضيفه فريق زاخو على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثانية ظهراً . ويحتل فريق زاخو المركز السادس برصيد 12 نقطة بينما يحتل فريق الميناء المركز 17 برصيد سبع نقاط . بينما …

