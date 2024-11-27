استذكارا لشهداء الزيتون.. ذي قار تعطل الدوام الرسمي غدا الخميس

2024-11-27 11:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس استذكاراً لضحايا حادثة جسر الزيتون.

وذكر في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس محافظة ذي قار قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس استذكاراً لضحايا حادثة جسر الزيتون".

يذكر أن "حادثة جسر الزيتون" في مدينة الناصرية، وقعت في 28 تشرين الثاني عام 2019، وراح ضحيتها العشرات من المتظاهرين بين شهيد وجريح، في واحدة من أكثر الأحداث دموية خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق.









