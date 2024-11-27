غولدمان ساكس: تخفيضات إنتاج ثلاث دول من ضمنها العراق قد تدعم أسعار النفط

2024-11-27 11:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال بنك غولدمان ساكس إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض التزاما بتخفيضات إنتاج أوبك+، مما يدعم ارتفاعا متواضعا في الأمد القريب لأسعار برنت.

وقال البنك الاستثماري في مذكرة إن من المرجح أن تمدد السعودية تخفيضات إنتاج النفط بسبب انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة، ونعتقد الآن أن تخفيضات إنتاج النفط ستستمر حتى أبريل/نيسان 2025 بدلا من يناير/كانون الثاني.

أبقى بنك غولدمان ساكس على توقعاته لمتوسط ​​سعر خام برنت لعام 2025 عند 76 دولارا للبرميل.

وقال مصدران من أوبك+ إن المنظمة التي تضم أعضاء من أوبك وحلفاء مثل روسيا تناقش تأجيلا إضافيا لزيادة إنتاج النفط المزمعة والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير كانون الثاني. وفي اجتماعها الأخير في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وافقت أوبك+ على تأجيل زيادة الإنتاج المقررة في ديسمبر كانون الأول لمدة شهر.

وأضاف البنك أن "أي زيادة في إنتاج أوبك+ ستكون تدريجية وستعتمد على البيانات".

وأضاف غولدمان ساكس أن ارتفاع مستوى الالتزام بتخفيضات إنتاج أوبك+ يشير إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تعمل معا لتحقيق استقرار أسعار النفط.

كما أن الإنتاج من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك+ وتأخير رفع الإنتاج، فقد ظلت العقود الآجلة لخام برنت في نطاق 70-80 دولارا للبرميل هذا العام، وتم تداولها دون 74 دولارا يوم الثلاثاء.

وفي الأسبوع الماضي، قامت شركة جولدمان ساكس بمراجعة أسعار خام برنت إلى متوسط ​​حوالي 80 دولارا للبرميل هذا العام، على الرغم من العجز في عام 2024 وعدم اليقين الجيوسياسي، مشيرة إلى فائض متوقع في عام 2025.