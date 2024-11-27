كتلة دولة القانون النيابية للمقاومة اللبنانية: النصر تحقق بالإيمان بقضيتكم والاقتداء بالشهيد نصر الله

2024-11-27 11:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنأت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأربعاء، المقاومة الإسلامية اللبنانية على انتصاراتها، فيما أكدت أن النصر تحقق بالإيمان بقضيتكم والاقتداء بالشهيد السيد نصر الله.

وقال رئيس الكتلة ياسر المالكي، في تدوينة على منصة "اكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أرفع أسمى آيات التهنئة وأصدق التبريكات الى المقاومة اللبنانية الباسلة على هذا الانتصار المؤزر بالرحمة الإلهية، الذي تحقق بفضل صمودكم، وتضحياتكم".

وأضاف أن "النصر ما كان ليحدث لولا التوكل على الله والإيمان العميق بقضيتكم، والاقتداء بالشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، القائد الذي ترك إرثاً عظيماً في هذه الأمة"، مشيرا إلى "أنكم أمل الأمة وصوت الحق في وجه الظلم، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم".