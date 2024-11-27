2024-11-27 11:40:08 - المصدر: الفرات نيوز

العراق يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني ولبنان

وزارة الخارجية: نأمل بأن يسهم هذا الاتفاق في وضع حد للعنف والدمار والمعاناة التي يواجهها الشعب اللبناني الشقيق

دعم العراق مستمر لحكومة لبنان وشعبه وحرصه على تعزيز الاستقرار في المنطقة

أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان تجنب تصعيد جديد وتأمين حياة كريمة للشعب اللبناني

الخارجية العراقية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف المجازر والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

الخارجية تجدد موقف العراق الثابت والداعم لجميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار