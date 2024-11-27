مركز الإحصاء الإيراني: ارتفاع تضخم السلع المستوردة

2024-11-27 11:45:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يظهر تحليل تقرير مركز الإحصاء الإيراني حول تضخم السلع المصدرة والمستوردة في صيف العام الجاري 2024 أن أسعار السلع المستوردة إلى البلاد شهدت تضخما أكبر من أسعار السلع المصدرة، مما خلق تضخما في الساحة التجارية. وذكر مركز الإحصاء الإيراني في أحدث إحصائياته أن التضخم أصاب السلع التجارية في صيف 2024. وفقاً لهذه الإحصائيات، كان تضخم السلع المستوردة أعلى من تضخم السلع المصدرة في جميع التضخمات الموسمية الثلاثة، النقطي والشهري والسنوي. بمعنى أن ارتفاع أسعار السلع الدولية المستوردة إلى البلاد كان أعلى من ارتفاع أسعار السلع المحلية المصدرة إلى الأسواق العالمية. بعبارة أخرى، يمكن القول إن تجارة إيران ستكون محدودة لكل منتج يتم استيراده وتصديره من البلاد، لأنها تضطر إلى خسارة الكثير من العملة الأجنبية للحصول على نفس المنتج مقارنة بالماضي. بمعنى آخر، يمكن القول إن الساحة التجارية في صيف 2024 لم تكن تصب في صالح إيران. تراجع أسعار السلع المصدرة لعام 2024 وتشير التحقيقات إلى أن التضخم الموسمي للسلع التصديرية في صيف 2024 بلغ سالب 0.3. بعبارة أخرى، انخفضت أسعار السلع المحلية المصدرة إلى الدول الأخرى هذا الصيف بنسبة 0.3 بالقيمة الدولارية. من ناحية أخرى، بلغ التضخم الموسمي للسلع المستوردة لإيران هذا الصيف ما يعادل 4.5. بمعنى آخر، يمكن القول أن أسعار السلع الدولية المستوردة إلى البلاد ارتفعت بنسبة 4.5 بالدولار. التضخم النقطي للسلع المستوردة يقترب من 10 بناء على هذه الإحصائيات، بلغ معدل التضخم النقطي للسلع التصديرية في صيف عام 2024 ما يعادل 5.1. بمعنى آخر، ارتفعت أسعار السلع المحلية التي تم تصديرها إلى الأسواق العالمية هذا الصيف بنسبة 5.1 مقارنة بصيف 2023. على الجانب الآخر، سجل التضخم النقطي للسلع المستوردة رقما قدره 9.8 في صيف 2024. بالتالي، شهدت أسعار السلع الدولية المستوردة إلى إيران هذا الصيف مقارنة بصيف 2023 ارتفاعاً بنسبة 9.8. 6 نمو في أسعار السلع المستوردة تشير التحقيقات إلى أن معدل التضخم السنوي للسلع الإيرانية المصدرة هذا الصيف بلغ 3.3. بمعنى آخر، يمكن القول أن أسعار سلع الصادرات الإيرانية ارتفعت بنسبة 3.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن من ناحية أخرى، ارتفع سعر السلع المستوردة بنسبة 5.9 خلال نفس الفترة. إذن، يمكن القول أنه في صيف عام 2024، لم تصب العملية التجارية لإيران في مصلحة البلاد، لأنها خسرت عملة أجنبية كبيرة مقارنة بعدد بضائع قليل.