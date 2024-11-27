اجتماعات مكثفة مع "BP البريطانية" لتطوير حقول كركوك

2024-11-27 12:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، اليوم الأربعاء، بأن وفداً من شركة "BP" البريطانية وصل إلى محافظة كركوك لعقد اجتماعات مكثفة مع إدارة الشركة بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للمباشرة في أعمال تطوير الحقول النفطية في المنطقة.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد رعى في الأول من آب الماضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم نفطية شاملة بين وزارة النفط وشركة (BP) "بي بي" لتطوير حقول كركوك.

ووقع عن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقع عن شركة "بي بي" الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس.

وتتضمن المذكرة إعادة تأهيل وتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك، هي: حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، حقل باي حسن، حقل جمبور، وحقل خباز، مع إمكانية الاتفاق على حقول أخرى. وتهدف الحكومة إلى الاستثمار الأمثل في مجال الطاقة لزيادة وتعزيز إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك الطاقة الشمسية.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أنه تم عقد اجتماعات، اليوم، بين وفد شركة "بي بي" ومدير عام شركة نفط الشمال لبحث الصيغة النهائية للاتفاقية، والتي ستشمل البدء بتطوير الحقول النفطية في كركوك، كما سيتم عقد لقاء مع محافظ كركوك ريبوار طه لمناقشة التطورات الجارية.

وأشار المصدر إلى أن شركة "بي بي" قدمت خطتها الأولية، والتي تشمل إجراء مسوحات وتهيئة الآبار النفطية في كركوك تمهيداً لتسليمها إلى الشركة البريطانية.

كما أكد المصدر، أن شركة نفط الشمال بدأت بوضع خطة عمل لرفع إنتاج الحقول النفطية في المنطقة، مبينا أن شركة نفط الشمال أكملت عدداً من الأعمال التقنية، بما في ذلك ربط آبار في حقل باي حسن، تطوير شبكة أنابيب في حقل هافنا، وإصلاح الأنابيب المتضررة في محطة شوراو. كما تم تنفيذ خطة الحفر والاستصلاح، مع تحديد مواعيد إنجاز الأعمال في مدة زمنية قصيرة.

وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي عباس العلي أن العقد مع شركة "بي بي" يلتزم بزيادة إنتاج النفط في الحقول النفطية في كركوك، والذي يبلغ حالياً نحو 325 ألف برميل يومياً، مع السعي لرفع الإنتاج إلى 650 ألف برميل يومياً.

وأضاف لوكالة شفق نيوز، أن العقد يشمل دراسة زلزالية ثلاثية الأبعاد لخزان الحقل، مشيراً إلى أن تقديرات تشير إلى أن حقل كركوك يحتوي على نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.