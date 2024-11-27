العراق يوقع عقدا مع شركة استشارية ايطالية بشأن المرحلة الأولى لطريق التنمية

2024-11-27 12:20:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، توقيع عقد استشاري مع شركة BTP، لتقديم الخدمات الاستشارية بشأن المرحلة الأولى لمشروع طريق التنمية الخاص بخصوص السكك الحديد الحالية. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، انه تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية بمرحلته الاولى بين الشركة العامة لسكك حديد العراق وشركة BTP الإيطالية. واضاف البيان، ان المرحلة الأولى للمشروع تتضمن إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وأعمال التصاميم لتأهيل وتحديث وتطوير شبكة السكك الوطنية الحالية . وأشار البيان الى ان هذا المشروع الحيوي يمول من الخطة الاستثمارية لعام 2024 وحسب توجيهات مجلس الوزراء، ليكون خطا ستراتيجيا جاهزاً للنقل الآمن للحمولات الواردة عبر خطوط السكك ، من ميناء الفاو الكبير، الذي تعتزم الوزارة تشغيله بمرحلته الأولى خلال العام المقبل. يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، مؤخرا، اجتماعاً مع وفد الشركة الاستشارية لمشروع طريق التنمية، لبحث الموديل الاقتصادي للمشروع، وذلك بحضور وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي. واُستكملت خلال اليومين الماضيين، أعمال حفر وربط حوض تصنيع النفق المغمور مع قناة خور الزبير، استعدادا لتعويم القطع الكونكريتية العشرة التي يتشكل منها النفق في القناة الملاحية. وسيجري الشروع قريبا في استكمال الطريق الرابط بين ميناء الفاو باتجاه مدينة صفوان عبر النفق المغمور، ثم يدخل عبر مجسرين، اذ وصلت نسبة الإنجاز في المجسر الاول الى 98، والثاني 96. فيما وصلت نسبة الانجاز في هياكل الرصيف لمحطة الحاويات لـ ١٠٠ ، والطريق الرابط بين ميناءي الفاو وأم قصر 92.43، مع تصاعد نسب الانجاز في النفق المغمور ،وبلغت نسبة الانجاز في المرحلة الأولى لأعمال الحفر البحري والردم 79.33. أما القناة الملاحية لميناء الفاو الكبير فوصلت نسبة الانجاز فيها الى 77.41 ونسبة الإنجاز في مكونات الميناء ٨١ ، وفي ساحة الحاويات ٨٨ . ____