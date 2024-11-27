تفاهمات جديدة بين بغداد واربيل لتصدير النفط عبر جيهان التركي

2024-11-27 12:20:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دار حمه، عن وجود تفاهمات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. وقال حمه في تصريح إن حصة الاقليم من الموازنة ثابتة وتم التصويت عليها سابقا سواء صدر إقليم كردستان النفط أم لم يصدر. وأضاف أنه فقط سيتم تعديل المادتين الخاصة بتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وهذه المواد تتعلق بمصاريف انتاج نفط الإقليم. وأشار حمه الى أن بعد قراءة المادتين والتصويت عليهم سيتم اعادة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وهناك تفاهمات بين الحكومة الاتحادية والاقليم وتركيا لذلك سيتم استئناف التصدير خلال الفترة القريبة.