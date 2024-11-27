2024-11-27 12:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، عن موقف الفصائل من اعلان اطلاق النار في لبنان.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "خطة الكيان الصهيوني هي اجتياح كافة المدن والقصبات في الجنوب اللبناني وفق خطة ممنهجة بدعم مباشر من قبل واشنطن ودوائر غربية وعربية"، لافتا الى ان "ما يحصل ياتي نتاج تعاون مخابراتي وعسكري ومالي يمتد لسنوات من الخطط".

وأضاف ان "الكيان وحلفائه تفاجئوا بصمود المقاومة اللبنانية رغم ان قيادات الخط الأول بأكمله استشهدت باغتيالات مباشرة شاركت دول عدة في التورط بها من خلال الأجهزة الاستخبارية" مؤكدا ان "صمود المقاومة رغم كل التضحيات لوحده انتصار".

واشار الى ان "الفصائل العراقية تدعم خيارات الاشقاء في لبنان وترى بانها انتصرت من خلال ارغام الكيان وحلفائه على التوقف لانه وصل الى قناعة بان انهاء المقاومة ضرب من الخيال ولو صمود مقاتليها لكانت ارتاله على اطراف بيروت كما حصل في الثمانيات من القرن الماضي".

وأوضح ان "الفصائل قريبة جدا مع المقاومة اللبنانية"، مؤكدا ان "تنسيقية المقاومة بشكل عام ستعقد اجتماع موسع لبيان الخطوات المقبلة بعد توقف اطلاق النار لكنها ستبقى جاهزة لاي دعم وموازرة".

هذا وأعلنت وسائل إعلام عبرية، امس الثلاثاء، ان وقف إطلاق النار مع لبنان سيدخل حيز التنفيذ غداً الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت القناة 12 العبرية إن "الطاقم الوزاري المصغر صدق على وقف إطلاق النار مع لبنان الذي يبدأ العاشرة صباح الأربعاء".

وبحسب الاعلام العبري فأن إسرائيل ولبنان سيطبقان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.