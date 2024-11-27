سلة الحشد يتعاقد مع نجم لبناني ويقترب من ضم محترف أمريكي

2024-11-27 12:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عبد الرحمن حميد

أعلن مدرب نادي الحشد لكرة السلة، علي فرحان، عن إتمام التعاقد مع النجم اللبناني علي حيدر، الذي يعد أحد أبرز لاعبي آسيا.

وقال فرحان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" اللاعب سيشكل إضافة كبيرة للفريق بفضل إمكانياته العالية وخبراته الكبيرة، مؤكداً أن حيدر يتميز بقدرات استثنائية في مركزه، مما يجعله دعامة أساسية لتشكيلة الفريق".

وأضاف المدرب أن " النادي قريب من التوقيع مع لاعب أمريكي محترف بمواصفات تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات الفريق، من دون الكشف عن اسم اللاعب أو تفاصيل إضافية"، مشيراً إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي خلال يوم أو يومين".

في حديثه عن أهداف الفريق، أكد فرحان أن" نادي الحشد يسعى ليكون ضمن الفرق المنافسة في الدوري، رغم عدم وجود لاعبين دوليين ضمن تشكيلته مقارنة بفرق أخرى تمتلك لاعبين من منتخبات وطنية"، مشدداً على أن "الفريق يعمل كمنظومة متكاملة بدعم غير محدود من إدارة النادي، مما يرفع سقف الطموحات لتحقيق نتائج مميزة في الفترة القادمة".