2024-11-27 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، بإعلان وقف اطلاق النار بين اسرائيل ولبنان، داعية في ذات الوقت إلى "إنقاذ" قطاع غزة في فلسطين.

وأعربت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في وضع حد للعنف والدمار والمعاناة التي يواجهها الشعب اللبناني الشقيق".

وأكدت الوزارة، "دعم العراق المستمر لحكومة لبنان وشعبه، وحرصها على تعزيز الاستقرار في المنطقة، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان تجنب تصعيد جديد وتأمين حياة كريمة للشعب اللبناني".

كما دعت وزارة الخارجية العراقية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف المجازر والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي تفاقمت جراء التصعيد العسكري المستمر"، مجددة موقف العراق الثابت والداعم لجميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مؤكدا أنّ هذه الهدنة ومدّتها 60 يوما تهدف "لأن تكون دائمة" ومحذّرا من أنّه لن يُسمح "لما تبقّى من حزب الله" بتهديد أمن إسرائيل مرة أخرى" وفق قوله.