2024-11-27

شبكة أخبار الناصرية‎لقي شاب يبلغ من العمر 19 عاما مصرعه، إثر تعرضه لطلق ناري خلال مشاجرة بين أبناء عمومة في قضاء الغراف، بمحافظة ذي قار. ‎وأفاد مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية أن المشاجرة اندلعت بين أفراد ذو صلة قربى لأسباب لم تتضح بعد. ‎وأشار المصدر إلى أن...

