البرلمان العراقي يستعد لحسم القوانين الجدلية في جلساته المقبلة

2024-11-27 13:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةفي خطوة منتظرة تهدف إلى حسم الملفات التشريعية العالقة، من المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة لمجلس النواب العراقي تصويتاً على جميع القوانين الجدلية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد الضغوط لإنجاز التشريعات المؤجلة، التي تشمل ملفات حيوية مثل قانون النفط والغاز، والموازنة العامة، وتعديل قانون الانتخابات. وأكدت مصادر […]

