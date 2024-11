2024-11-27 13:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس استذكاراً لضحايا حادثة جسر الزيتون. وذكر في بيان تلقته (المدى) أن "مجلس محافظة ذي قار قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس استذكاراً لضحايا حادثة جسر الزيتون". يذكر أن "حادثة جسر الزيتون" في مدينة الناصرية، وقعت في 28 تشرين الثاني عام 2019، […]

