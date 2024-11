2024-11-27 13:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةعلى الرغم من تحذير الجيش الصهيوني النازحين من الجنوب اللبناني من العودة إلى قراهم، شهدت الطرقات نحو مدينة صيدا حركة ملحوظة.ومنذ الدقائق الأولى لدخول اتفاق وقف النار بين الجانب اللبناني والصهيوني حيز التنفيذ حتى تدفقت السيارات إلى الجنوب. ووجود حركة سير لافتة في هذا التوقيت على الطريق السريع الواصل العاصمة بيروت بالجنوب نحو صيدا. كذلك […]

