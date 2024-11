تتضمن سبع نقاط.. السوداني يرعى توقيع مذكرة تفاهم سياحية

2024-11-27 13:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة ويرعى توقيع مذكرتي تفاهم في مجال السياحة •••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية السيد بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له. وجرى، خلال اللقاء، البحث في مجالات العمل المشترك …

