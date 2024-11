بعد ضجة التبرع لغزة ولبنان.. تراجع حكومي وغضب شعبي

2024-11-27 13:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر تراجعت الحكومة العراقية، عن قرارها فتح باب التبرع الطوعي لموظفي ومنتسبي الدولة، وذلك باستقطاع نسبة 1% من رواتبهم ومخصصاتهم، بالإضافة إلى رواتب المتقاعدين، لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة ومساعدة الأهالي، وذلك تحت ضغط شعبي هائل، وسط تساؤلات عن سبب صدور ما سُمي بـ”قرارات ارتجالية” دون دراسة متأنية، وفهم لوضع البلاد. ووفقاً …

