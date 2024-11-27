شنيشل: قيادة منتخب اليمن مجرد شائعات وأبحث عن تجربة بعيدة عن المنطقة العربية

2024-11-27 13:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – عبد الرحمن حميدأكد المدرب السابق لمنتخبنا الأولمبي، راضي شنيشل، أن الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول توليه تدريب المنتخب اليمني لا أساس لها من الصحة.وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول توليه مهمة تدريب المنتخب اليمني، هي أخبار عارية عن الصحة مبيناً أنه" لم يتواصل مع الاتحاد اليمني بهذا الخصوص".وأضاف شنيشل أنه" يفضل انتظار فرصة تدريبية جيدة خارج العراق، بعيداً عن المنطقة العربية، مشيراً إلى أن شرق آسيا قد تكون الوجهة الأنسب بالنسبة له لتحقيق النجاح مع الفريق الذي سيقوده".وأوضح شنيشل أنه" لا يزال معتاداً على مواجهة الضغوط الإعلامية، حتى في فترات ابتعاده عن التدريب، مؤكداً أن هذه الضغوط، التي وصفها بـ"المقصودة"، تستهدف الكفاءات المحلية. ومع ذلك، شدد على استعداده لقيادة أي فريق محلي إذا استدعت الحاجة، لكنه يرى في الوقت الحالي أن خوض تجربة جديدة في مكان مختلف هو الخيار الأفضل لمسيرته".