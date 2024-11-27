اسواق النفط.. "أوبك+" تخطط لزيادة الانتاج ووعود ترامب تثير الجدل

2024-11-27 14:30:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

مع تباطؤ الطلب على النفط في الصين وتضخم الإمدادات في مختلف أنحاء الأمريكتين، يقول المندوبون إن المجموعة التي تقودها المملكة العربية السعودية وروسيا تناقش مرة أخرى تأخير خططها لزيادة الإنتاج ربما لعدة أشهر. ولكن إذا أرادت أوبك منع تخمة المعروض، فقد تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يلوح فائض في الأفق العام المقبل حتى لو ألغت الكارتل زيادات العرض بالكامل . وتحذر سيتي جروب إنك وجيه بي مورجان تشيس آند كو من أن الأسعار مهيأة بالفعل للهبوط من 73 دولارًا للبرميل إلى 60 دولارًا وربما أقل إذا فتحت المجموعة صنابير الإنتاج. إن أي موجة بيع أخرى من شأنها أن تتسبب في معاناة مالية للسعوديين، الذين اضطروا بالفعل إلى خفض الإنفاق على خطط التحول الاقتصادي الباذخة. وهذا قبل أن تحسب سوق النفط حسابها لعودة الرئيس دونالد ترامب ، الذي وعد بتعزيز إنتاج الخام الأميركي وهدد بفرض تعريفات جمركية عقابية على الصين. وقال توربيورن تورنكفيست، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة جونفور، في منتدى إنيرجي إنتليجنس في لندن يوم الثلاثاء: أعتقد أنه لا يوجد مجال لهم للزيادة وسوف يذكرهم السوق بذلك عندما يكون ذلك ضروريا. وفي وقت سابق من ذلك اليوم، التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد. وناقشوا أهمية الحفاظ على توازن الأسواق والوفاء بالالتزامات بخفض الإنتاج، وفقًا لبيانات من الدول. ومن المقرر أن يجتمع التحالف المكون من 23 دولة عبر الإنترنت يوم الأحد. عندما اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها آخر مرة قبل ستة أشهر تقريبًا، كانت الصورة مختلفة تمامًا. وعلى ثقة من استمرار ارتفاع استهلاك النفط العالمي بعد الوباء، كشفت المجموعة عن خريطة طريق لاستعادة الإنتاج المتوقف منذ عام 2022، حيث حددت عودة 2.2 مليون برميل يوميًا على أقساط شهرية اعتبارًا من أكتوبر. لكن الأمور تغيرت منذ ذلك الحين. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 17 منذ أوائل يوليوتموز، متجاهلة الصراع في الشرق الأوسط، في حين انكمش الطلب في الصين لمدة ستة أشهر متتالية في ظل صراعها مع مجموعة من التحديات الاقتصادية. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ربما يكون الاستهلاك الصيني الذي دعم أسواق النفط على مدى العقدين الماضيين قد بلغ ذروته بالفعل. وتتوقع الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن ينمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل بنحو مليون برميل يوميا ــ أقل من نصف المعدل الذي شهدناه في عام 2023 ــ مع تسارع التحول من الوقود الأحفوري إلى المركبات الكهربائية. وسوف يتغلب على هذا الارتفاع مد الإمدادات الجديدة من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغويانا، وهو ما يخلف فائضاً يتجاوز المليون برميل يومياً، حسب قولها. وقال مارتين راتس ، المحلل في مورجان ستانلي: يبدو أن سوق النفط تتجه نحو فائض كبير في عام 2025 . وتأتي التوقعات المتوترة لأوبك حتى قبل أن تمتص أسواق النفط تأثير ولاية ثانية لترامب، الذي وعد بأن صناعة النفط الأميركية سوف تحفر، يا صغيري، تحفر ، وحذر من فرض رسوم تجارية وحشية على عدد من البلدان، بما في ذلك الصين. إيران والصين ومع ذلك، قد تخطئ التوقعات في كثير من الأحيان، وإذا تحدت أسواق النفط التوقعات الهبوطية، فإن هذا من شأنه أن يجعل مهمة أوبك أسهل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي موراي أوكينكلوس في مؤتمر في لندن يوم الاثنين إن الطلب العالمي على النفط يواصل المفاجأة بالارتفاع ويبدو أنه يتجه لتحقيق نمو قوي في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. قال جيف كوري ، كبير مسؤولي الاستراتيجية في مسارات الطاقة في مجموعة كارلايل، إن أسعار النفط تحاول حاليًا تسعير فائض المعروض المستقبلي الذي لم يصل بعد . إن تراجع الأسعار يؤدي بالفعل إلى تآكل آفاق نمو العرض، مما يقلل من احتمالية حدوث فائض. وقال كوري إن جميع أسواق الهبوط تقريبا مدفوعة بالطلب، ومع استعانة الصين بالتحفيز، فإن احتمالات حدوث صدمة غير متوقعة في الطلب محدودة. وهناك أيضًا احتمال أن يجدد ترامب حملة الضغط الأقصى التي استخدمها لخنق صادرات النفط الخام من إيران خلال ولايته الأولى، في محاولة للحد من البرنامج النووي للبلاد. وقال بوب ماكنالي ، مؤسس مجموعة رابيدان للطاقة ومسؤول سابق في البيت الأبيض: إذا قرر ترامب الحالي خفض صادرات النفط الإيرانية بما يتراوح بين مليون و1.2 مليون برميل، فإن هذا من شأنه أن يزيل فائض العرض العام المقبل. وهذا يجعل من الأسهل بكثير على أوبك إعادة تلك البراميل. ولكن في غياب حملة صارمة على طهران، قد تحتاج دول أوبك إلى المثابرة في تخفيضاتها. وسوف يشكل هذا تحديا للعديد من الأعضاء ــ ولا سيما العراق وروسيا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة، التي كافحت لتنفيذ قيود الإمدادات التي كان من المفترض أن تفرضها في بداية هذا العام. يُسمح للإمارات العربية المتحدة بإضافة 300 ألف برميل إضافية يوميًا من الإنتاج تدريجيًا تقديرًا للزيادات الأخيرة في قدرتها الإنتاجية. ولا يُسمح لكازاخستان، حيث قد يؤدي بدء التوسع الكبير في حقل تنجيز النفطي إلى اختبار التزامها باتفاق أوبك العام المقبل. وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة أبحاث السلع العالمية في جي بي مورجان، إنه كلما طالت فترة الفائض، زادت احتمالية أن يتعب أعضاء أوبك في نهاية المطاف من الحصص ويعودون إلى السعي وراء حصة سوقية فردية، كما فعلوا خلال إعادة ضبط السياسات في عامي 2014 و2020. وقالت إن زيادة إنتاج النفط قد تصبح اعتبارا رئيسيا لبعض أعضاء أوبك في عام 2026، عندما يكون هناك خطر متزايد من إعادة ضبط السوق مرة أخرى.