2024-11-27 14:30:19 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وقَّعت جمهورية العراق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في مُنظَّمة التعاون الإسلاميّ في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد؛ حيث خوَّل مجلس الوزراء هيئة النزاهة الاتحاديَّة مهمة التوقيع على الاتفاقية. جاء ذلك خلال مشاركة العراق ممثلاً بالهيئة في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمُنظَّمة التعاون الإسلاميّ المُنعقد في العاصمة القطريَّـة الدوحة للمُدَّة من ٢٦ ٢٧ من تشرين الثاني الجاري. وانبثقت عن الاجتماع عدة مقررات، منها: وضع آليات لتفعيل ما نصَّت عليه اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ القانون المنصوص عليها في الفصل الثاني من الاتفاقية، فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه بهم في اقتراف جرائم الفساد، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين، وحركة العائدات الإجراميَّة أو المُمتلكات المُتأتّية من ارتكاب تلك الجرائم، وتهدف الاتفاقية تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتمُّ بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية، وتوفير إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكلٍ مباشرٍ وسريعٍ، والإسهام في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.