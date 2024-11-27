بتوجيه من رئيس الوزراء.. أمانة بغداد تعلن عن خطة لتطوير 4 طرق رئيسة

2024-11-27 14:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن خطة لتطوير 4 طرق رئيسة وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشارت الى تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير شارعي محمد القاسم وقناة الجيش.

وقال مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد، يقضان الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم وضع خطة لتطوير الشوارع الرئيسة والحيوية في العاصمة بغداد، ومنها شارع محمد القاسم وشارع عتبة وشارع صلاح الدين وقناة الجيش"، مؤكداً "تم إعداد رؤية متطورة لهذه الشوارع تشمل إضافة مجسرات وتحسينات كبيرة".

وأشار إلى، أنه "تم تخصيص المبالغ اللازمة لإكمال متطلبات تطوير شارع محمد القاسم، وهو الآن في طور التنفيذ استعداداً لانطلاق المشروع، أما شارع قناة الجيش، الذي يحتوي على العديد من الأنفاق والتفاصيل المعقدة، فقد ساهمت وزارة الإعمار والإسكان بشكل كبير في إنشاء بعض المجسرات في هذا الشارع، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، تم تكليف وزارة الإعمار بتطوير هذا الشارع، وقد تم تخصيص المبالغ اللازمة لهذا الغرض".

وأكد الوائلي، أن "هنالك خطة متطورة للقضاء على المشاكل الحالية في هذه الشوارع الحيوية"، لافتا الى أن "هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الإعمار لإنجاز هذه المشاريع في وقت قياسي، مع الأمل أن يتم إنجازها خلال هذا العام".