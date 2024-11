الاتحاد الوطني الكردستاني: تشكيل حكومة الإقليم المقبلة يتطلب شراكة حقيقية

2024-11-27 14:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصبعد مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان، من المتوقع أن يدعو رئيس الإقليم أعضاء البرلمان لعقد أولى جلساته خلال الأيام المقبلة، برئاسة العضو الأكبر سناً. وفيما يتعلق باختيار رئيس البرلمان، تشير المعطيات إلى أن الأمر مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث لا يمكن انتخاب رئيس برلمان جديد دون اتفاق بين الكتل […]

