ديالى تستعيد أنفاسها: تراجع التحديات الأمنية بنسبة 90%

المدى/متابعةشهدت محافظة ديالى تراجعاً كبيراً في التحديات الأمنية، حيث أعلنت الجهات المختصة انخفاض هذه التحديات بنسبة 90%، وفقاً لبيانات رسمية حديثة. ويأتي هذا التحسن في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها القوات الأمنية بالتعاون مع سكان المحافظة لتعزيز الاستقرار ومكافحة الأنشطة الإجرامية والإرهابية. ويُعزى هذا التقدم إلى العمليات الأمنية النوعية التي استهدفت أوكار الجماعات المسلحة، فضلاً […]

