2024-11-27 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكملت مدينة السليمانية استعداداتها لاستضافة النسخة السادسة من معرض الكتاب الدولي، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة.

ويترقب عشاق القراءة والكتاب انطلاق المعرض غداً الخميس على أرض المعارض الدولية في طاسلوجه، بمشاركة قياسية من دور نشر وطنية وعربية وأجنبية.

وقال حسن رحيم، مدير عام معرض السليمانية الدولي للكتاب، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن النسخة السادسة من المعرض ستنطلق غداً الخميس، مؤكدا أن هذا الحدث الثقافي أثبت مكانته كواحد من أفضل المعارض على الساحة العربية.

وأضاف رحيم أن المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 900 دار نشر من 13 دولة، لتقديم أكثر من 50 ألف عنوان متنوع يشمل مختلف المجالات الثقافية والعلمية، ما يعكس تنوعاً ثقافياً واسعاً وقيمة شرائية مميزة للزوار.

وأشار إلى أن المعرض سيستمر على مدار 11 يوماً، من 28 تشرين الثاني الجاري وحتى 8 كانون الاول 2024، حيث يستقبل زواره يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.

كما يُتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً وسط أجواء ثقافية مميزة.

ويُعد معرض السليمانية الدولي للكتاب واحداً من أبرز الفعاليات الثقافية السنوية في إقليم كوردستان، حيث انطلقت أولى دوراته قبل ست سنوات بهدف تعزيز الثقافة والقراءة وتشجيع التبادل الفكري بين الكتّاب والناشرين من مختلف أنحاء العالم.

وتُميزت دورات المعرض السابقة بتقديم عناوين متنوعة تلبي اهتمامات القراء بمختلف فئاتهم، إضافة إلى استضافته لعدد كبير من دور النشر المحلية والدولية. كما أصبح المعرض منصة للتواصل بين المثقفين والكتّاب والجمهور، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية مثل توقيع الكتب، وحلقات النقاش، وورش العمل التي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي.

وتُعد الدورة السادسة لهذا العام الأكبر من حيث عدد المشاركين والتنوع الثقافي، مع تسجيل مشاركة أكثر من 900 دار نشر من 13 دولة عربية وأجنبية، مما يعكس التطور المستمر للمعرض في استقطاب جمهور واسع وتعزيز مكانته كحدث ثقافي دولي.



