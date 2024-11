المتحدث باسم مجلس ذي قار: المصارف الحكومية غير مشمولة بعطلة الخميس لتسهيل صرف الرواتب

2024-11-27 14:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن المتحدث باسم مجلس ذي قار، الحقوقي أحمد سليم، أن عطلة يوم غد الخميس لا تشمل المصارف الحكومية، لضمان استمرارية العمل وتنظيم صرف مرتبات الموظفين في المحافظة. وأوضح سليم في تصريح نقله تلفزيون الناصرية المحلي أن القرار يأتي لتسهيل الإجراءات المالية للموظفين ولتفادي أي تأخير في تسليم الرواتب....

