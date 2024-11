2024-11-27 14:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية عن تأثير مرتفع جوي سيبيري قادم من أوروبا على محافظة ذي قار، مما تسبب بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين. وأوضح مدير أنواء ذي قار، أحمد كريم، لشبكة أخبار الناصرية، أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 17 و20 درجة مئوية اليوم،...

