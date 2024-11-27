السيد الحكيم: وقف إطلاق النار في لبنان تعبير عن الصمود الأسطوري لشعبه ومقاومته

2024-11-27 14:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، أن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان تعبير عن الصمود الأسطوري لشعبه ومقاومته.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "التقينا جمعاً كريماً من سادة وشيوخ ووجهاء محافظة واسط، في مضيف أخينا العزيز لطيف جواد أبو النص الياسري واستذكرنا التاريخ المشترك الذي جمعنا بهم والقامات التي مرت على هذه المحافظة العزيزة"، لافتا إلى أن "العلاقة مع أهلنا وعشائرنا الكريمة هي إرث، ورثناه من الآباء والأجداد وسنورثه إلى الأبناء والأحفاد".

وأضاف أن "إعلان وقف إطلاق النار في لبنان تعبير عن ذلك الصمود الأسطوري لشعب لبنان والمقاومة الإسلامية"، مبيناً أن "حجم خسائر الكيان الصهيوني هو الذي أجبره على قبول وقف إطلاق النار، وأن الانتصارات بالنسبة للدول تتحقق بتحقيق الأهداف المعلنة".

وأوضح "يكفي للحركات الثورية أن تعيق عدوها من تحقيق أهدافه، فالكيان الصهيوني لم يستعيد أسراه، ولم يعيد نازحيه، ولم يفرض أي معادلة على قوى المقاومة، مشيرا إلى أن "التدمير لا يعبر إلا عن همجية الكيان، وأن حقائق الميدان ستكشفها الأيام، وسيثأر الله لدماء الشهداء".

ولفت الى أن "العراق يقدم دعماً سياسياً وإعلامياً وإغاثياً للشعبين اللبناني والفلسطيني، فيما دعا للموازنة بين الانتصار لمظلومية شعوب المنطقة وبين الحفاظ على ما تحقق من استقرار في العراق".

وأكد السيد الحكيم بمناسبة ذكرى إقرار قانون الحشد الشعبي، أن "هذا القانون له أهمية في حفظ هذه المؤسسة، ونستذكر ذلك المخاض الذي تزامن مع إقرار القانون وتشريعه، داعياً إلى "الحفاظ على الحشد ومؤسسته وتنظيمه".

وذكر أن "العراق يعيش حالة استقرار على الصعد السياسية والاجتماعية والأمنية، والنظرة تجاهه مختلفة بعيون الآخرين عن عيون أهله"، مشيداً بـ"التطور الذي تشهده بعض المحافظات، ومنها محافظة واسط".

وشدد على "تحقيق الفائدة من استخراج النفط، وأن تكون المناطق التي يستخرج منها النفط أولى بالبناء والإعمار، وداعيا إلى "دعم القطاع الزراعي وتوفير سبل النجاح له من بذور إلى أسمدة ووقود".

وأشاد السيد الحكيم بـ"تفهم السوداني لحاجة القطاع الزراعي باعتباره صاحب اختصاص في هذا الملف، وندعو لإشاعة الإيجابية والتفاؤل والحديث بالمنجزات"، مؤكداً على "ضرورة الاهتمام بالواقع الصحي في واسط عبر بناء المستشفيات ورفدها بالكوادر الطبية والمستلزمات الضرورية".