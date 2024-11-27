المشهداني: اسعدتنا الانباء من لبنان بوقف اطلاق النار

2024-11-27 14:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رحّب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، بقرار وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني.

وكتب المشهداني في تغريدة على حسابه الشخصي بمنصّة "إكس" وتابعتها "بغداد اليوم": اسعدتنا الانباء فجر اليوم من ارض لبنان الحبيب بوقف اطلاق النار مشاهد عودة النازحين الى الأراضي التي نزحوا منها اثناء الحرب".

وأضاف، أننا" نأمل ان تثمر الجهود الدولية لإيقاف الحرب في عموم فلسطين المحتلة وقطاع غزة بشكل خاص، وان يعم السلام المنطقة وأن يحاكم مجرموا الحرب وفق قرار المحكمة الجنائية الدولية".







