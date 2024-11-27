نينوى تفتتح 73 مدرسة ضمن القرض الصيني

2024-11-27 14:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية نينوى اليوم الأربعاء افتتاح مدارس جديدة في عموم مناطق المحافظة ضمن المدارس المنفذة على القرض الصيني.

وقال مدير تربية نينوى خالد مسلط الجبوري في تصريح لوكالة شفق نيوز: إن "تربية نينوى وبدعم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والحكومة المحلية في نينوى افتتحت 73 مدرسة ضمن 92 مدرسة تنفذ على القرض الصيني في محافظة نينوى".

واكد الجبوري أن المدارس الجديدة ستدخل الخدمة قريبا وستساهم بشكل واضح في الحد من مشكلة الدوام الثنائي المزدوج في المدارس، كما أنها ستحد من المدارس الكرفانية التي تمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم في محافظة نينوى.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكدت لوكالة شفق نيوز العمل على إنجاز 1000 مدرسة ضمن مشروع القرض الصيني نهاية العام العالي، مؤكدة حاجة العراق الى قرابة 10 آلاف مدرسة لفك الدوام المزدوج والزخم داخل الصفوف.