2024-11-27 15:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، في قصر بغداد، رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، واطلع منه على إيجاز عمل هيئة المساءلة والعدالة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "اللقاء ناقش مبادئ عمل هيئة المساءلة والعدالة وآليات تعاملها مع مختلف الملفات".

وأشار رئيس الجمهورية حسب البيان، إلى "ضرورة أن تكون العدالة هي الأساس في عمل الهيئة من خلال التعامل مع جميع الملفات بشكل عادل ومتساوٍ"، مؤكدا على "أهمية استقلال عمل الهيئة".

من جانبه، قدم البدري إيجازا عن عمل الهيئة ونشاطاتها والمراحل التي مرت بها الهيئة في ظل الظروف السياسية المختلفة، مؤكداً "العزم على تحقيق العدالة بكل شفافية وإنصاف".